Criminosos invadem bar em Xique-Xique deixando dois mortos e dois feridos por arma de fogo

27/06/2025 - 12h57

Foto: Reprodução/Redes SociaisXique-Xique ataque barUm ataque armado ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (26) em Xique-Xique, na região de Irecê. Três criminosos encapuzados invadiram um bar no bairro Ponta da Ilha e atiraram contra os clientes. A ação, registrada por câmeras de segurança, resultou em duas mortes, uma delas sendo o dono do bar, além de outras duas pessoas feridas por arma de fogo.

