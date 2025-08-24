Logo R7.com
Curta inspirado em história real de amizade e amor pelo Bahia estreia em Salvador

Foto: DivulgaçãoO curta-metragem baiano “Não Tem Vaga” fará sua estreia em Salvador no dia 6...

Foto: DivulgaçãoO curta-metragem baiano “Não Tem Vaga” fará sua estreia em Salvador no dia 6 de setembro, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Inspirado em uma história real, o filme retrata a trajetória de quatro amigos unidos pela paixão pelo futebol e, em especial, pelo Esporte Clube Bahia.

