De novo! Lancha pega fogo durante trajeto entre Morro de São Paulo e Valença Foto: Reprodução / Redes sociaisUma lancha que fazia o trajeto entre Morro de São Paulo... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociaisUma lancha que fazia o trajeto entre Morro de São Paulo e Valença pegou fogo no meio do percurso nesta sexta-feira (16). Imagens obtidas pelo portal Taktá mostram o momento em que a embarcação chega ao terminal em Valença com parte da estrutura em chamas. Populares tentaram, desesperadamente, conter o fogo. Até o momento, não há registro de feridos. A Capitania dos Portos foi procurada, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Saiba mais sobre este incidente e outros casos semelhantes consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Alerta laranja por chuvas atinge 22 cidades do sul da Bahia

Ginecologista acusado por 16 pacientes é absolvido em um dos quatro processos no Cremeb

Sucesso! Pix dispara e domina pagamentos no Brasil ao ultrapassar concorrentes somados