De novo! Tiroteio no Engenho Velho da Federação assusta moradores Foto: Google Street View.A madrugada desta quinta-feira (28) foi marcada por disparos de arma de...

Foto: Google Street View.A madrugada desta quinta-feira (28) foi marcada por disparos de arma de fogo no Engenho Velho da Federação, em Salvador, o que assustou moradores da região por volta das 3h. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 41ª CIPM foram acionadas para verificar a ocorrência. Os agentes realizaram rondas e incursões na localidade, mas nenhum suspeito foi localizado. O patrulhamento foi reforçado após os disparos. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Semob informou que o transporte público no bairro não foi afetado e segue funcionando normalmente. Com essa nova ocorrência, o bairro soma agora sete ocorrências do tipo em pouco mais de um mês.

