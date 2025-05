De Virada! Vitória vence o Vasco no Barradão e fica fora da zona de rebaixamento Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaO Vitória conquistou uma vitória surpreendente na noite deste sábado (10),... Taktá|Do R7 10/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 21h06 ) twitter

Taktá

Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaO Vitória conquistou uma vitória surpreendente na noite deste sábado (10), no Barradão, ao vencer o Vasco por 2 a 1 pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o time baiano conseguiu virar a partida com dois gols do atacante Renato Kayzer, que fez sua estreia pelo clube.

