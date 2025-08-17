Débora Santana nega tentativa de silenciar família de corredor Foto: Reprodução.A vereadora de Salvador Débora Santana (PDT) divulgou nota neste domingo (17) após familiares... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h38 ) twitter

Foto: Reprodução.A vereadora de Salvador Débora Santana (PDT) divulgou nota neste domingo (17) após familiares do maratonista Emerson Pinheiro, de 29 anos, acusarem sua família de tentar oferecer dinheiro para abafar o caso do atropelamento ocorrido na orla da Pituba.

