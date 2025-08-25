Débora Santana propõe fechar ruas de Salvador para esportes após filho atropelar atleta Foto: ReproduçãoA vereadora Débora Santana (PDT), que está de licença a uma semana, apresenta um... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoA vereadora Débora Santana (PDT), que está de licença a uma semana, apresenta um projeto que prevê a interdição de ruas de Salvador para atividades esportivas aos sábados e domingos, no período das 5h às 8h. A proposta foi protocolada nesta segunda-feira (25) e tem como objetivo ampliar a segurança de corredores e ciclistas que utilizam as vias da cidade para treinos coletivos e práticas de lazer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Alexandre de Moraes esclarece suspensão de decisões sobre dados do Coaf

Muniz esclarece tramitação de projetos na Câmara e descarta pressa em votações

Mala abandonada em bairro de Salvador mobiliza esquadrão antibomba