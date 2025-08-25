Logo R7.com
Débora Santana propõe fechar ruas de Salvador para esportes após filho atropelar atleta

Foto: ReproduçãoA vereadora Débora Santana (PDT), que está de licença a uma semana, apresenta um...

Foto: ReproduçãoA vereadora Débora Santana (PDT), que está de licença a uma semana, apresenta um projeto que prevê a interdição de ruas de Salvador para atividades esportivas aos sábados e domingos, no período das 5h às 8h. A proposta foi protocolada nesta segunda-feira (25) e tem como objetivo ampliar a segurança de corredores e ciclistas que utilizam as vias da cidade para treinos coletivos e práticas de lazer.

