Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Decisivo! Bahia e Fluminense duelam pela semifinal da Copa do Brasil

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense.A noite desta quinta-feira (28) promete clima de decisão na Arena Fonte...

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense.A noite desta quinta-feira (28) promete clima de decisão na Arena Fonte Nova. Bahia e Fluminense se enfrentam às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em um duelo que reúne times em momentos distintos da temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.