Decisivo! Bahia e Fluminense duelam pela semifinal da Copa do Brasil Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense.A noite desta quinta-feira (28) promete clima de decisão na Arena Fonte... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h50 )

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense.A noite desta quinta-feira (28) promete clima de decisão na Arena Fonte Nova. Bahia e Fluminense se enfrentam às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em um duelo que reúne times em momentos distintos da temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

