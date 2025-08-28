Decisivo! Bahia e Fluminense duelam pela semifinal da Copa do Brasil
Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense.A noite desta quinta-feira (28) promete clima de decisão na Arena Fonte Nova. Bahia e Fluminense se enfrentam às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em um duelo que reúne times em momentos distintos da temporada.
