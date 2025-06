Declarações do Imposto de Renda em 2025 ficam abaixo da meta da Receita Federal Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.Receita FederalA Receita Federal recebeu 43.344.108 declarações do Imposto de... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 07h56 ) twitter

Receita Federal Taktá

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.Receita FederalA Receita Federal recebeu 43.344.108 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025, número inferior à estimativa de 46,2 milhões. O volume ficou praticamente estável em relação a 2024, com um crescimento de apenas 0,08% (43.310.900 declarações no ano anterior).

