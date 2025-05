Defesa Civil, IPHAN e Corpo de Bombeiros fazem vistoria na Ponte Dom Pedro II, em Cachoeira Foto: Divulgação / Defesa CivilDefesa Civil, IPHAN e Corpo de Bombeiros fazem vistoria na Ponte... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Defesa CivilDefesa Civil, IPHAN e Corpo de Bombeiros fazem vistoria na Ponte Dom Pedro II, em CachoeiraA Defesa Civil de Cachoeira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Corpo de Bombeiros realizaram hoje, terça-feira (27), uma vistoria técnica na Ponte Dom Pedro II. O grupo avaliou o estado de conservação da estrutura, que segue em processo de degradação devido à demora no início efetivo do restauro.

Para mais detalhes sobre a vistoria e o futuro da Ponte Dom Pedro II, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Vitória enfrenta rival invicto em partida histórica na altitude

PF prende homem por produção e armazenamento de pornografia infantil na Bahia

Professores de Salvador completam 22 dias de greve e protestam após sanção de reajuste