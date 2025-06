Defesa Civil realiza vistoria no trajeto do cortejo do 2 de Julho em Salvador Foto: Divulgação/Codesal A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, na sexta-feira (27), vistorias preventivas ao... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 16h16 ) twitter

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, na sexta-feira (27), vistorias preventivas ao longo do percurso do cortejo do 2 de Julho, entre os bairros da Lapinha e do Campo Grande. A ação teve como objetivo identificar e eliminar possíveis riscos à segurança do público durante o tradicional desfile cívico.

