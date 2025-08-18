Definidas as semifinais do Brasileirão Feminino Foto: Reprodução.As semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 foram definidas neste fim de semana.... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Reprodução.As semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 foram definidas neste fim de semana. O Palmeiras, que busca o título inédito, terá pela frente o Cruzeiro. Do outro lado da chave, o Corinthians, atual hexacampeão, enfrentará o São Paulo.

