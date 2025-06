Delegada prende a própria filha no interior de Goiás Uma delegada da Polícia Civil de uma cidade do interior de Goiás prendeu a própria... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h57 ) twitter

Uma delegada da Polícia Civil de uma cidade do interior de Goiás prendeu a própria filha por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu no dia em que a jovem completou 18 anos, após meses de investigação silenciosa conduzida pela própria mãe.

Para entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

