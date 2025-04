Delegado André Viana assume comando da Polícia Civil da Bahia Foto: Matheus Landim / GOVBAO delegado André Augusto de Mendonça Viana tomou posse como novo... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 22h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h45 ) twitter

Foto: Matheus Landim / GOVBAO delegado André Augusto de Mendonça Viana tomou posse como novo delegado-geral da Polícia Civil da Bahia nesta segunda-feira (7), em cerimônia realizada no Complexo de Departamentos da instituição, no bairro de Itapuã, em Salvador. A solenidade contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior, do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, além de outras autoridades civis e militares.

Para mais detalhes sobre a nova gestão e os desafios que o delegado André Viana enfrentará, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

