Deputado Diego Castro critica projeto da PM e convoca ato pró-Bolsonaro na Bahia
Foto: Gabriela Encinas/ TaktáDiego CastroO deputado Diego Castro (PL) eleva o tom contra o projeto...
Foto: Gabriela Encinas/ TaktáDiego CastroO deputado Diego Castro (PL) eleva o tom contra o projeto de reestruturação das polícias apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) que foi aprovado na tarde desta terça-feira (2). Em discurso, o parlamentar afirmou que a proposta não atende às principais demandas da tropa e aumenta a pressão sobre os policiais com as câmeras no fardamento, chamou o ato de “assédio”. Segundo ele ocorre mais uma vez um “‘enxugamento de gelo’, mais um projeto de reestruturação organizacional da Polícia Militar, diante das demandas pontuais da tropa, a gente não está vendo nada de efetivo nesse projeto. A gente não vê um projeto que caminha para a repor a defasagem de mais de 50% em mais de 8 anos no salário da tropa”. E criticou a falta de valorização dos oficiais e os praças que não são contemplados no projeto. Para Diego é preciso “ter uma só tropa no combate a criminalidade”, e diz que a violência “infelizmente tomou conta da Bahia, governa a Bahia. A Segurança Pública perdeu o controle”.
Saiba mais sobre as declarações do deputado e as mobilizações programadas
