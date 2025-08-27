Deputado Eduardo Suplicy é internado após mal-estar durante congresso no Rio de Janeiro Foto: Agência BrasilO deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi internado na manhã desta terça-feira (27),... Taktá|Do R7 27/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h38 ) twitter

Foto: Agência BrasilO deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi internado na manhã desta terça-feira (27), após passar mal durante o Congresso Mundial da Rede Básica, em Maricá, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o parlamentar foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e, em seguida, transferido para o Hospital Niterói, onde segue em observação . Segundo os médicos, Suplicy apresentou um quadro de arritmia cardíaca — alteração no ritmo do coração que provoca batimentos irregulares. Em nota, a Rede D’Or, responsável pela unidade de saúde, informou que o deputado está lúcido, orientado, com quadro clínico estável e se alimentando normalmente.

