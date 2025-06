Desabamento em prédio comercial deixa duas mulheres feridas em Dias D’Ávila Foto: Reprodução/Redes SociaisParte de um prédio comercial desabou no fim da manhã desta sexta-feira (20)... Taktá|Do R7 21/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 01h35 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisParte de um prédio comercial desabou no fim da manhã desta sexta-feira (20) no Centro de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O imóvel, localizado na Rua Raimundo da Conceição Tabireza, abrigava uma clínica odontológica no primeiro andar. De acordo com informações preliminares, o piso do estabelecimento cedeu e duas mulheres caíram junto com os destroços. Elas receberam os primeiros socorros de populares e foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com escoriações. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. A Defesa Civil Municipal esteve no local, identificou risco de novos desabamentos e interditou o prédio. A Polícia Civil investiga as causas do incidente.

