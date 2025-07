Desabamento parcial atinge prédio no Comércio após incêndio; saiba mais Foto: Ascom/CODESALParte da estrutura de um dos prédios atingidos por um incêndio na semana passada... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: Ascom/CODESALParte da estrutura de um dos prédios atingidos por um incêndio na semana passada desabou na manhã desta quarta-feira (23), no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o desabamento ocorreu internamente e envolveu remanescentes de madeira do assoalho consumidos pelo fogo no último dia 17. As paredes externas do imóvel não foram atingidas.

