Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Desafio Ilha Sustentável premia projeto juvenil que dá voz às comunidades locais

Foto: Nelson Brito / Divulgação A estudante Gabrielle Viana, de 17 anos, e sua equipe vencetam...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Nelson Brito / Divulgação A estudante Gabrielle Viana, de 17 anos, e sua equipe vencetam o 2º Desafio Ilha Sustentável, realizado no último sábado (30) no Village Itaparica, em Vera Cruz, com o projeto Sustenta News. A iniciativa da jovem e e outros integrantes — formada também por Lismar Conceição (17) e Oliver Ventura (18), do Colégio Estadual Desembargador Júlio Virgínio de Santana — conquistou 26.791 votos, dando origem a uma página no Instagram que permite aos moradores da Ilha de Itaparica expor problemas sociais e ambientais enfrentados pela comunidade.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.