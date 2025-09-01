Desafio Ilha Sustentável premia projeto juvenil que dá voz às comunidades locais
Foto: Nelson Brito / Divulgação A estudante Gabrielle Viana, de 17 anos, e sua equipe vencetam o 2º Desafio Ilha Sustentável, realizado no último sábado (30) no Village Itaparica, em Vera Cruz, com o projeto Sustenta News. A iniciativa da jovem e e outros integrantes — formada também por Lismar Conceição (17) e Oliver Ventura (18), do Colégio Estadual Desembargador Júlio Virgínio de Santana — conquistou 26.791 votos, dando origem a uma página no Instagram que permite aos moradores da Ilha de Itaparica expor problemas sociais e ambientais enfrentados pela comunidade.
