Desconto indevido? Veja como baixar o app que o INSS notificará aposentados e pensionistas Foto: Reprodução/GOV BRAPP MEU INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a enviar... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 14h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

APP MEU INSS Taktá

Foto: Reprodução/GOV BRAPP MEU INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a enviar na terça-feira (13) notificações para quem pode ter sofrido descontos indevidos no benefício, mas o aviso será feito somente pelo aplicativo Meu INSS, que é o canal oficial do órgão, não haverá ligações, mensagens por SMS ou e-mails.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como garantir seus direitos e evitar descontos indevidos!

Leia Mais em Taktá:

Dia das mães: Expectativa é de crescimento de 5% nas vendas deste ano

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 45 milhões

Cerimônia de posse do Papa Leão XIV no Vaticano tem data marcada; confira