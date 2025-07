Descubra se você está no topo: Ranking do Sócio Esquadrão já está disponível Foto: TakTáO Esporte Clube Bahia anunciou, na manhã desta sexta-feira (4), que a pontuação parcial... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h37 ) twitter

Foto: TakTáO Esporte Clube Bahia anunciou, na manhã desta sexta-feira (4), que a pontuação parcial do Ranking do Sócio Esquadrão já está disponível para consulta no Portal do Sócio. Para acessar as informações, o torcedor precisa realizar o login no site oficial e clicar no botão do ranking, localizado no menu lateral à direita.

