Desempenho no Enem 2024 revela disparidades regionais entre estados do Nordeste Foto: Sam Balye/UnsplashUm levantamento nacional baseado nos dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h58 )

Taktá

Foto: Sam Balye/UnsplashUm levantamento nacional baseado nos dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 revelou grandes disparidades regionais no desempenho escolar, com destaque para o Ceará, que emplacou oito escolas entre as 50 melhores do país. Já a Bahia figura na lista com apenas uma instituição: o Colégio Bernoulli, de Salvador, que ocupa a 29ª posição.

