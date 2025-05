Desemprego cresce em 12 estados no primeiro trimestre de 2025, aponta IBGE A taxa de desocupação aumentou em 12 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

A taxa de desocupação aumentou em 12 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o último trimestre de 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), divulgada nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. Nos demais 15 estados, a taxa manteve-se estável.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante do desemprego no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Deputada Daniela Carneiro comemora afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF; confira

Esquenta São João! Forró agita o Pelourinho em Salvador nesta sexta-feira (16)

Ministério da Agricultura confirma primeiro caso de gripe aviária no Brasil