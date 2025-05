Desemprego tem leve alta e chega a 6,6% em abril, aponta IBGE Foto: Agência BrasilA taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,6% no trimestre encerrado em... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Agência BrasilA taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,6% no trimestre encerrado em abril de 2025. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número representa uma leve alta em relação aos 6,5% registrados no trimestre anterior, encerrado em janeiro. Apesar desse aumento pontual, o desemprego segue abaixo do registrado no mesmo período de 2024, quando a taxa estava um ponto percentual maior.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

“Dia Livre de Impostos” oferece produtos e serviços com até 70% de desconto nesta quinta (29)

MC Poze do Rodo é transferido para penitenciária de Benfica após prisão no Rio

Programa APOIAR atende gratuitamente mulheres que desejam engravidar; saiba mais