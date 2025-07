Desidratadas e debilitadas, idosas são resgatadas em apartamento Foto: Reprodução/TV RecordDuas idosas, de 74 e 76 anos, foram resgatadas em situação de abandono... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h38 ) twitter

Foto: Reprodução/TV RecordDuas idosas, de 74 e 76 anos, foram resgatadas em situação de abandono dentro de um apartamento no bairro do Campo Grande, área central de Salvador. As irmãs, identificadas como Cléia e Celeste, estavam desidratadas, debilitadas e viviam em um ambiente insalubre, cercadas por fezes, lixo e objetos espalhados pelos cômodos. O caso, registrado na terça-feira (22), é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), como suspeita de abandono de incapaz.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

