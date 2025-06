Desmatamento na Amazônia cresce 92% em maio e acende alerta sobre impacto das mudanças climáticas Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO desmatamento na Amazônia atingiu 960 km² em maio de 2025, um... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 07h36 ) twitter

Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO desmatamento na Amazônia atingiu 960 km² em maio de 2025, um aumento de 92% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O levantamento tem como base o sistema Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), do Inpe.

