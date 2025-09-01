Detalhes sobre a possível fuga de Hytalo Santos foram divulgados pela PC Reprodução / Redes SociaisA Polícia Civil da Paraíba revelou novos detalhes sobre o plano de... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h18 ) twitter

Reprodução / Redes SociaisA Polícia Civil da Paraíba revelou novos detalhes sobre o plano de fuga de Hytalo Santos e de seu marido. No sábado (30), algumas imagens foram divulgadas pelo Jornal da Band. Em uma delas, Euro aparece abastecendo um carro de luxo, veículo que havia sido apreendido no momento da prisão, e, em seguida, se dirige a uma loja de conveniência.

