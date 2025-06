Detento tenta fugir vestido de mulher em presídio no Maranhão Foto: Reprodução / Redes SociaisUma tentativa de fuga chamou atenção no último sábado (7) na... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes SociaisUma tentativa de fuga chamou atenção no último sábado (7) na Penitenciária Regional de São Luís, no Maranhão. Um detento tentou escapar do presídio disfarçado com roupas femininas e uma peruca, com a ajuda de uma visitante. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a mulher levou os itens do disfarce durante o horário de visitas e entregou ao interno, que se vestiu e tentou se misturar ao grupo de visitantes na saída da unidade.

Para saber mais sobre essa inusitada tentativa de fuga, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Cancelas dos pedágios da BR-324 não devem ser abertas no São João, diz DNIT

Flagrante inusitado: homem viraliza ao usar capacete invertido em Salvador

Mulher vítima de tráfico humano e exploração sexual é resgatada