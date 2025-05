Dia das mães: Expectativa é de crescimento de 5% nas vendas deste ano Foto: ReproduçãoDia das mães é celebrado no domingo (11) mas as lojas de rua e... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h47 ) twitter

Foto: ReproduçãoDia das mães é celebrado no domingo (11) mas as lojas de rua e os shoppings de Salvador e Região Metropolitana já sentem o aquecimento nas vendas para a data. A Câmara de Dirigentes Lojistas Salvador (CDL) projeta um crescimento de cerca de 5% no volume de vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as expectativas de vendas e o impacto do Dia das Mães no comércio local!

