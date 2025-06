Dia de Sorteio! Bahia descobre seus adversários na Sul-Americana e na Copa do Brasil Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaA segunda-feira promete fortes emoções para a Nação... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaA segunda-feira promete fortes emoções para a Nação Tricolor. O torcedor do Bahia terá um dia decisivo com dois sorteios que irão definir os próximos desafios do Esquadrão nas competições nacionais e internacionais.

Não perca nenhum detalhe sobre os sorteios e os desafios que o Bahia enfrentará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

