Dia do Gari: Conheça Luciano; o Gari Atleta que venceu a Maratona de Salvador

Foto: Arquivo Pessoal / Luciano Márcio Por Mirian Silva* Nesta sexta-feira (16), é celebrado o Dia do Gari, uma data especial que homenageia os profissionais responsáveis pela limpeza urbana. A data, comemorada em todo o país no dia 16 de maio, marca o reconhecimento nacional da profissão desde 1976. Em Salvador e outras cidades baianas, a celebração ganha destaque, valorizando o esforço diário dos garis que, com dedicação, enfrentam sol e chuva para manter as ruas limpas e bem cuidadas.

