Dia do trabalhador: Bahia é o estado com maior desemprego no país; confira Foto: Wilson Dias/Agência Brasilpessoas na ruaDe acordo com dados divulgados pelo IBGE, a Bahia enfrenta... Taktá|Do R7 01/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 01/05/2025 - 10h41 ) twitter

Foto: Wilson Dias/Agência Brasilpessoas na ruaDe acordo com dados divulgados pelo IBGE, a Bahia enfrenta um cenário preocupante no mercado de trabalho, registrando a maior taxa de desemprego do Brasil em 2024, empatada com Pernambuco. Enquanto a taxa média de desemprego no Brasil foi de 6,6%— o menor índice desde o início da série histórica em 2012 —, o estado baiano alcançou 10,8%.

