Dia Mundial da Saúde: Prefeitura de Salvador realiza mutirão de serviços gratuitos nos Barris Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda-feira (7), a Prefeitura de Salvador... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h07 )

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda-feira (7), a Prefeitura de Salvador promove uma nova edição do programa Saúde nos Bairros, com um mutirão gratuito de serviços públicos no estacionamento da loja Ferreira Costa, nos Barris. A ação terá início às 7h e reunirá diversas secretarias municipais em uma iniciativa integrada de saúde, cidadania e bem-estar.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os serviços disponíveis e como participar dessa importante ação para a comunidade!

