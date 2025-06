Dia Nacional do Teste do Pezinho: saiba a importância e onde fazer em Salvador Foto: Reprodução Celebrado nesta sexta-feira (6), o Dia Nacional do Teste do Pezinho chama atenção... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 04h35 ) twitter

Foto: Reprodução Celebrado nesta sexta-feira (6), o Dia Nacional do Teste do Pezinho chama atenção para um dos exames mais importantes da triagem neonatal. Obrigatório em todo o território brasileiro, o teste é essencial para o diagnóstico precoce de doenças graves que podem afetar o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a importância do Teste do Pezinho e onde realizá-lo em Salvador!

