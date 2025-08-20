Diagnóstico tardio de câncer de colo de útero eleva custos do SUS
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Um estudo realizado pela farmacêutica MSD Brasil mostra que o diagnóstico tardio do câncer de colo de útero aumenta significativamente os custos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e compromete as chances de sobrevida das pacientes.
