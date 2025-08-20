Diagnóstico tardio de câncer de colo de útero eleva custos do SUS Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Um estudo realizado pela farmacêutica MSD Brasil mostra... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Um estudo realizado pela farmacêutica MSD Brasil mostra que o diagnóstico tardio do câncer de colo de útero aumenta significativamente os custos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e compromete as chances de sobrevida das pacientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre os impactos do diagnóstico tardio e a importância da prevenção.

Leia Mais em Taktá:

Câmara debate projeto de lei que cria regras para proteger crianças nas redes sociais

Estudo aponta crescimento mais rápido da renda do 0,1% mais rico

Brasil inicia exportação de carne bovina para a Indonésia e ovinos vivos para a Argélia