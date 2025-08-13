Diego Castro acusa Olívia Santana de usar Justiça para calar oposição na ALBA
Foto: Gabriela Encinas/TakTádeputado estadual Diego Castro (PL) e Olívia Santana (PCdoB)O deputado estadual Diego Castro (PL) voltou a criticar, nesta terça-feira (12), a decisão da colega Olívia Santana (PCdoB) de processá-lo por suposta violência política de gênero. Em coletiva à imprensa na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o parlamentar afirmou que a medida é uma tentativa de silenciar vozes contrárias no plenário.
