Diesel mais barato! Petrobras reduz preço a partir desta terça-feira (6) Foto: Gabriela Encinas / Tak TáPosto de Gasolina mês 4 de 2025A Petrobras reduziu, a... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Posto de Gasolina mês 4 de 2025 Taktá

A Petrobras reduziu, a partir desta terça-feira (6), o preço do litro do diesel A vendido às distribuidoras. O valor passou de R$ 3,43 para R$ 3,27, uma queda de R$ 0,16. O anúncio foi feito na véspera, na segunda-feira (5), e marca a terceira redução consecutiva no preço do combustível em dois meses.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante mudança nos preços do diesel!

Leia Mais em Taktá:

Cardeais começam o isolamento no Vaticano para conclave que elegerá novo papa

Cesta Básica em Salvador cai 0,44% em abril

Record Bahia lança nova campanha para o Balanço Geral BA e reforça seu papel pioneiro no jornalismo popular