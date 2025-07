Diggo traz “Pagode do Amor” para o Doca 1 com o projeto PagoDiggo Foto: DivulgaçãoNeste domingo, 03 de agosto, a partir das 15h, o Doca 1 Polo de... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoNeste domingo, 03 de agosto, a partir das 15h, o Doca 1 Polo de Economia Criativa será palco do PagoDiggo, projeto idealizado pelo cantor e compositor Diggo. O evento marca o reencontro do artista com o samba, ritmo que o projetou no cenário musical.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Consórcio Nordeste articula resposta a tarifaço dos EUA

Tarifaço dos EUA levanta alerta sobre impacto no preço de medicamentos no Brasil

Balanço Geral resgata essência popular da Rádio Sociedade com João Kalil