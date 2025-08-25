Diretor da Codesal é reeleito presidente do FNDC
Foto: Divulgação / CODESAL.A nova diretoria do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Defesa Civil das Capitais e Grandes Cidades Brasileiras (FNDC) foi eleita na quinta-feira (21), durante o encerramento do 3º Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, em Recife (PE). O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, foi reeleito presidente e seguirá à frente da instituição por mais dois anos.
