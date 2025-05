Diretor do Sindseps é solto após tumulto na Câmara Municipal de Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisO diretor do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Bruno Carianha,... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisO diretor do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Bruno Carianha, foi solto na noite de quinta-feira (22), após ser preso por entrar em confronto com a Guarda Civil Municipal durante uma manifestação antes da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Salvador que ocorreu no mesmo dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse tumulto!

Leia Mais em Taktá:

Governo federal revisa aumento do IOF após reação negativa do mercado

Confusão na Câmara: vereador aponta Hilton Coelho como líder de invasão e agressões

Operação Eclipse: Estado transfere chefes do tráfico de Juazeiro para Serrinha