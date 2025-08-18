Disque Denúncia atualiza Baralho do Crime com três novas cartas
Foto: Divulgação/SSPBANesta segunda-feira (18), o Disque Denúncia colocou em jogo três novas cartas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os criminosos, Heidson Menezes Souza, conhecido como ‘Frango’, Cosme Câmara de Oliveira Filho, ‘Pilão’, e Huelton Martins Possidónio, ‘Eto ou Brasa’, são os novos integrantes do Baralho e estão sendo procurados por homicídio qualificado e tráfico de drogas.
