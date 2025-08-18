Disque Denúncia atualiza Baralho do Crime com três novas cartas Foto: Divulgação/SSPBANesta segunda-feira (18), o Disque Denúncia colocou em jogo três novas cartas do Baralho... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h38 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/SSPBANesta segunda-feira (18), o Disque Denúncia colocou em jogo três novas cartas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os criminosos, Heidson Menezes Souza, conhecido como ‘Frango’, Cosme Câmara de Oliveira Filho, ‘Pilão’, e Huelton Martins Possidónio, ‘Eto ou Brasa’, são os novos integrantes do Baralho e estão sendo procurados por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Para mais detalhes sobre esses novos integrantes do Baralho do Crime e a importância da colaboração da sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

