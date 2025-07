Dívida bruta do Brasil atinge 76,6% do PIB, revela relatório Foto: José Cruz/Agência BrasilAs contas públicas brasileiras fecharam junho de 2025 com déficit primário de... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h38 ) twitter

Foto: José Cruz/Agência BrasilAs contas públicas brasileiras fecharam junho de 2025 com déficit primário de R$ 47,1 bilhões, envolvendo União, estados, municípios e estatais. O valor é maior do que o registrado no mesmo mês de 2024 (R$ 40,8 bilhões), reflexo de despesas crescendo mais que as receitas.

Para mais detalhes sobre a situação fiscal do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

