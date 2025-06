DNIT decide manter pedágios da BR-324 fechados para o São João Foto: Divulgação/ViaBahiaO Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anuncia que as cabines de pedágio... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h37 ) twitter

Foto: Divulgação/ViaBahiaO Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anuncia que as cabines de pedágio da BR-324, na Bahia, permanecerão fechadas durante o período de festas juninas. A medida, confirmada nesta quarta-feira (11), tem como objetivo garantir maior fluidez no tráfego e reduzir riscos de acidentes no trecho, que registra aumento significativo na circulação de veículos durante o São João.

