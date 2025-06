‘Doeu tanto que nem sei explicar’: Guilherme Fontes é picado por jararaca Foto: Reprodução/ Redes sociaisO ator Guilherme Fontes, de 58 anos, foi picado por uma jararaca... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h56 ) twitter

Foto: Reprodução/ Redes sociaisO ator Guilherme Fontes, de 58 anos, foi picado por uma jararaca enquanto estava em casa, no alto do bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A residência, onde vive há 36 anos, é cercada pela Mata Atlântica. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (16), o artista mostrou o local da picada, o dedo indicador com duas bolhas e relatou o susto. “Fui picado por uma jararaca. Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo acalmando quem estava ao meu redor”, contou o ator. Ele também orientou que, em casos como esse, o ideal é deixar o sangue fluir e buscar atendimento médico imediato. “Levar a cobra — morta ou viva — ajuda a identificar a espécie e facilita o tratamento”, alertou.

