Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Dois baianos acertam na Mega e faturam até R$ 97 mil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaDois apostadores da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena sorteada...

Taktá

Taktá|Do R7

mega sena fila Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaDois apostadores da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (9) e garantiram prêmios de até R$ 97 mil. Um deles, de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, receberá R$ 97.723,29. O outro, da capital, levará R$ 32.574,43. A diferença no valor se deve à quantidade de dezenas apostadas.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.