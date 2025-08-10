Dois baianos acertam na Mega e faturam até R$ 97 mil
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaDois apostadores da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena sorteada...
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaDois apostadores da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (9) e garantiram prêmios de até R$ 97 mil. Um deles, de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, receberá R$ 97.723,29. O outro, da capital, levará R$ 32.574,43. A diferença no valor se deve à quantidade de dezenas apostadas.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaDois apostadores da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (9) e garantiram prêmios de até R$ 97 mil. Um deles, de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, receberá R$ 97.723,29. O outro, da capital, levará R$ 32.574,43. A diferença no valor se deve à quantidade de dezenas apostadas.
Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: