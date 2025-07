Dois de Julho: mudanças no trânsito, reforço no transporte e na segurança em esquema especial Foto: Bruno Concha/Secom PMSPara garantir a mobilidade e a segurança durante os festejos do Dois... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Bruno Concha/Secom PMSPara garantir a mobilidade e a segurança durante os festejos do Dois de Julho, que celebram os 202 anos da Independência do Brasil na Bahia nesta quarta-feira (2), órgãos municipais e estaduais montaram uma grande operação em Salvador. A programação inclui interdições no trânsito, alterações em linhas de ônibus e a atuação de mais de dois mil agentes de segurança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre as mudanças e a segurança durante o evento!

Leia Mais em Taktá:

Governo envia Força Penal Nacional para reforçar segurança em presídio de Eunápolis

Homem que furtou bola assinada por Neymar Jr. no 8/1 é condenado a 17 anos de prisão

Alta demanda por exames gera fila no AME Pirajá nas primeiras horas desta terça-feira (01)