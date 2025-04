Dois homens são encontrados mortos no Cabula, em Salvador ReproduçãoDois homens foram encontrados mortos no bairro do Cabula, em Salvador, em situações diferentes entre... Taktá|Do R7 20/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 20/04/2025 - 18h06 ) twitter

ReproduçãoDois homens foram encontrados mortos no bairro do Cabula, em Salvador, em situações diferentes entre sábado (19) e domingo (20). Na noite de sábado, um homem ainda não identificado foi achado morto dentro da casa onde morava, no Cabula VI. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha marcas de golpes de objeto cortante, como faca. Após a perícia no local, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. O caso será investigado pela 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves). Já na manhã de domingo, outro homem, também sem identificação, foi encontrado morto nos fundos de um condomínio residencial, no mesmo bairro. Segundo informações da polícia, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. O caso será apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

