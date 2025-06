Dois jovens morrem e nove ficam feridos após ataque a tiros durante festa ‘paredão’ em Salvador Foto: DivulgaçãoDuas pessoas morreram e nove ficaram feridas após um ataque a tiros na madrugada... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoDuas pessoas morreram e nove ficaram feridas após um ataque a tiros na madrugada deste domingo (29), durante uma festa do tipo ‘paredão’, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Duas vítimas atingidas estão em estado grave, incluindo uma mulher grávida. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar da Bahia.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

