Dois suspeitos morrem em confronto com a Rondesp BTS no bairro do Tororó, em Salvador Uma operação da Rondesp BTS resultou na morte de dois suspeitos após uma troca de... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h04 ) twitter

Uma operação da Rondesp BTS resultou na morte de dois suspeitos após uma troca de tiros na manhã desta quinta-feira (15), na Rua Amparo do Tororó, no bairro do Tororó, em Salvador. A ação também levou à apreensão de armas, munições e drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o confronto e suas consequências.

