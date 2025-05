Dólar oscila e abre em baixa por commodities nesta quarta-feira (7) Foto: Valter Campanato / Agência Brasil O dólar inicia a quarta-feira (7) em queda no... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil O dólar inicia a quarta-feira (7) em queda no mercado, chegando a bater R$ 5,6985, uma baixa de 0,22%, impulsionado pela valorização das commodities, especialmente petróleo e minério de ferro. No entanto, a divisa americana inverte o movimento e volta a subir, ultrapassando os R$ 5,72 diante da força da economia industrial brasileira e também por conta do clima global mais cauteloso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a oscilação do dólar e suas implicações no mercado.

